Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? (29 Ekim 2025)
Sunucu, şarkıcı Fatih Ürek ile ilgili en son durum yoğun şekilde araştırılıyor. Hayranları ünlü ismin tekrar sağlığına kavuşması için dua ederken hastaneden yeni açıklama yapılıp yapılmadığı sorgulanıyor. Yoğun şekilde gelen soru "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" şeklinde...
15 Ekim'de rahatsızlanan Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Ürek yaklaşık 20 dakikanın ardından hayata geri döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Sevenleri her gün güzel bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. Bu sebeple de "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusu sıklaşıyor. İşte en son gelişmeler...
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek ile ilgili bugün hastaneden yeni bir açıklama yapılmadı. Şarkıcının durumu stabil seyrediyor. Herhangi bir iyileşme gözlemlenmezken hayati tehlikesi devam ediyor.
Fatih Ürek ile ilgili son açıklama 3 gün önce gelmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.