Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? (29 Ekim 2025)

15 Ekim'de rahatsızlanan Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Ürek yaklaşık 20 dakikanın ardından hayata geri döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Sevenleri her gün güzel bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. Bu sebeple de "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusu sıklaşıyor. İşte en son gelişmeler...