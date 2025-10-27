Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?
Fatih Ürek hakkında yapılan "öldü" iddiaları ortalığı ayağa kaldırdı. Yapılan paylaşımlar sonrası hastaneye ünlü akını yaşandı. Hastaneden açıklama gelirken şarkıcının sağlık durumu hakkında vatabaşlar bugün de bilgi almaya çalışıyor. İşte Ürek'in son durumu...
15 Ekim'de Kalp krizi geçirip hayata döndürülen Fatih Ürek'in sağlık durumu her gün yoğun şekilde araştırılıyor. Dün ortaya atılan "Fatih Ürek öldü" paylaşımları yürekleri ağza getirirken hastaneden hemen açıklama geldi. Bugün yine sıkça gelen soru "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" oluyor.
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi sürüyor. "Öldü" iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Şarkıcının durumu epey kritik.
Ürek ile ilgili son açıklama yine hastaneden geldi. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.