Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek son sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek sağlık durumu her gün yapılıyor. Şarkıcının hayranları, ailesi, arkadaşları müjdeli bir haber bekliyor. 64 gündür hastanede tedavi gören ünlü ismin son durumunu öğrenmek isteyenler haberleri takip ediyor. İşte detaylar...
Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Aylardır şarkıcının sevenleri güzel bir haber bekliyor. Her gün Ürek'in son durumu araştırılırken "Fatih Ürek son sağlık durumu nasıl" sorusu gündemden düşmüyor.
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ünlü şarkıcının çok yatmaya bağlı olarak vücudunda yaralar oluştuğu öğrenildi.
Duygusal paylaşım
Yakın dostu Gülay Kamaz Fatih Ürek ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Kamaz, Işıl Reçber'in de yer aldığı eski bir fotoğrafı sosyal medyasından paylaşıp "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.