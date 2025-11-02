Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu?
Kalp krizi sonrası hayati tehlikesi devam eden Fatih Ürek’in son sağlık durumu araştırılıyor. Sevenleri her gün sosyal medya ve ajanslar aracılığıyla Ürek'in durumunu öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
Kalp krizi geçirip dakikalar sonra hayata döndürülen Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Bugün olayın üzerinden 18 gün geçti. Her gün Ürek ile ilgili bilgi alınmaya çalışılıyor. Sıkça gelen soru ise "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" oluyor.
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek ile ilgili bugün hastaneden yeni bir açıklama yapılmadı. Şarkıcının hayati tehlikesi devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir iyileşme gözlemlenmedi.
Şarkıcı hakkında en son paylaşım yakın arkadaşı Nalan Aksoy'dan geldi. Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlar! Saat 14.00, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor... Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüyor. Allah'tan ümit kesilmez lütfen dualarımızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın ben gözlerimle gördüm."