Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşiyor mu? Ürek öldü mü, yaşıyor mu?
Fatih Ürek'in hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken hayranları da her gün sağlık durumunu kontrol ediyor. Gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler günlük olarak "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
Fatih Ürek ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılırken şarkıcının sevenleri bu iddiaların gerçek olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Ünlü ismin son durumunu araştırmak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" oluyor.
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
15 Ekim'de kalp krizi geçirip hayata döndürülen Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi sürüyor ve durumu da ciddiyetini koruyor.
Ürek ile ilgili en son açıklama Mehmet Ali Erbil'den geldi. Erbil "Fatih’in doktoru ilk beni aradı. Hastaneye ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay sonra böyle bir süreçten normale dönenler var" dedi.