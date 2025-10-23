Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Ürek hakkında hastaneden yeni açıklama
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hakkında hastaneden yeni açıklama geldi. Şarkıcıdan her gün güzel haber almak isteyen hayranları bu açıklamayı öğrenmeye çalışırken "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi" sorusunu sıklaştırmaya başladı. İşte Ürek'in son durumu...
Kalp krizi geçirip yapılan müdahale ile hayata döndürülen Fatih Ürek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Bu gelişmenin ardından bir kez daha "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi" soruları artmaya başladı.
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır"
Ürek’in menajeri Mert Siliv ortaya atılan bazı iddilar için ise "Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı ya da maddi sıkıntı yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Lütfen doğru olmayan bilgilere itibar etmeyin" demişti.