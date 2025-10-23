Kalp krizi geçirip yapılan müdahale ile hayata döndürülen Fatih Ürek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Bu gelişmenin ardından bir kez daha "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi" soruları artmaya başladı.