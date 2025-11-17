Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü, sağ mı?
Şarkıcı Fatih Ürek yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görüyor. Ünlü ismin son durumunu öğrenmek isteyenler her gün araştırma yapıyor. Ürek ile ilgili gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusunu yöneltiyor.
Sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek 15 Ekim'de kalp krizi geçirmiş yaklaşık 20 dakika kalbi durmuştu. Yapılan müdahale ile hayata tekrar döndürülen Ürek'in hastanedeki tedavisi sürerken her gün sevenleri bilgi almak istiyor. Sosyal medyada zaman zaman birtakım iddialar ortaya atılırken "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Fatih Ürek ile ilgili hastaneden ve menajeri Mert Siliv'den yeni bir açıklama yapılmadı. Şarkıcının tedavisi sürüyor ve durumu da ciddiyetini koruyor.
Fatih Ürek’in vücudunda uzun süreli yatmaya bağlı olarak yaraların oluştuğu iddia edildi.