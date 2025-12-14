Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Fatih Ürek yaşıyor mu, öldü mü?
Fatih Ürek ile ilgili araştırmalar bugün de devam ediyor. Hafta sonu bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar hastaneden ve menajerinden açıklama olup olmadığını kontrol ederken "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusunu yöneltiyor.
Hastanedeki yoğun bakım tedavisi süren Fatih Ürek'in sağlık durumu araştırılıyor. Hayranları son durumunu öğrenmeye çalışıyor ve haberleri takip ediyor. Bazı iddialar da ortaya atılırken "Fatih Ürek yaşıyor mu, öldü mü" sorusu da sıklaşıyor.
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?
14 Aralık 2025 Pazar tarihi itibarıyla Fatih Ürek ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Ünlü şarkıcı yaşıyor ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu stabil ama kritik. Ölümüyle ilgili bütün iddialar yakın çevresi tarafından yalanlandı.
Şarkıcının menajeri Mert Siliv geçen gün yaptığı açıklamada "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı" dedi.