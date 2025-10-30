Fatih Ürek son durum nedir? Ürek'in sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek ile ilgili en son gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü ismin hastaneye kaldırılmasının ardından 15 gün geçti. Her gün sağlık durumu araştırılıyor. İşte şarkıcının son durumu...
Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Doktorlar şarkıcı hakkında zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. Bugün bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı hayranları tarafından merak ediliyor. Bugün yine sıkça gelen soru: Fatih Ürek son durum nedir, sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek son durumu nedir?
Fatih Ürek ile ilgili bugün hastaneden yeni bir açıklama yapılmadı. Şarkıcının durumu stabil seyrediyor. Şarkıcı hakkında en son paylaşım yakın arkadaşı Nalan Aksoy'dan geldi. Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili arkadaşlar! Saat 14.00, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor... Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüyor. Allah'tan ümit kesilmez lütfen dualarımızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın ben gözlerimle gördüm."