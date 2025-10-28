Fatih Ürek son durum: Şarkıcı Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu?
Şarkıcı Fatih Ürek'in her gün sağlık durumu araştırılıyor. Kritik bir süreçten geçen ünlü ismin hastanedeki tedavisi sürerken hayranları güzel bir haber bekliyor. İşte Ürek'in son durumu...
Fatih Ürek 2 haftadır yoğun bakımda tedavi görüyor. Kalp masajı ile hayata döndürülen şarkıcı hakkında iddialar ortaya atılırken hastane her gün açıklama yapıyor. Bugünkü son durumu araştıran vatandaşlar "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusuna yanıt arıyor.
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek'in durumu stabil seyrediyor. Herhangi bir iyileşme gözlemlenmezken hayati tehlikesi devam ediyor.
Fatih Ürek ile ilgili son açıklama yine hastaneden geldi. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.