Fatih Ürek son durum: Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü, sağ mı?
Fatih Ürek'in son durumu her gün merak ediliyor. Ünlü şarkıcı hakkında her gün "öldü" iddiaları ortaya atılıyor. Ürek'in hayranları bu söylentilerin doğru olup olmadığını araştırıyor. İşte "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusunun yanıtı...
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Bu soru her gün vatandaşlar tarafından yöneltiliyor. Ünlü isim hakkında her gün birtakım iddialar ortaya atılırken Ürek'in hayranları son durumu araştırıyor. Peki hastaneden yeni açıklama var mı?
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
4 Kasım 2025 Salı Fatih Ürek ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapılmadı. Ürek'in tedavisi sürerken olumlu anlamda bir gelişme yaşanmadı. Şarkıcının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Şarkıcı hakkında en son paylaşım yakın arkadaşı Nalan Aksoy'dan geldi. Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlar! Saat 14.00, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor... Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüyor. Allah'tan ümit kesilmez lütfen dualarımızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın ben gözlerimle gördüm."