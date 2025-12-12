Fatih Ürek son durumu: Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Ünlü şarkıcı öldü mü?
Fatih Ürek'in yaşam mücadelesi sürüyor. 2 aydır hastanede tedavi gören ünlü şarkıcıdan güzel bir haber bekleniyor. Sevenleri sürekli olarak Ürek'in son durumunu araştırıyor. Her gün yoğun şekilde gelen soru "Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl" oluyor.
Şarkıcı Fatih Ürek 15 Ekim'de kalp krizi geçirdi ve 20 dakika boyunca kalbi durdu. Mucizevi bir şekilde hayata geri döndürülen şarkıcı hastanede tedavi görüyor. Zaman zaman hastaneden ve menajerinden açıklama gelirken yeni bir gelişme olup olmadığı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki son durum nedir?
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?
12 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Fatih Ürek ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Ünlü şarkıcı yaşıyor ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu stabil ama kritik. Ölümüyle ilgili bütün iddialar yakın çevresi tarafından yalanlandı.
Şarkıcının menajeri Mert Siliv geçen gün yaptığı açıklamada "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı" dedi.