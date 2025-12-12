Fatih Ürek son durumu: Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Ünlü şarkıcı öldü mü?

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?

12 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Fatih Ürek ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Ünlü şarkıcı yaşıyor ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu stabil ama kritik. Ölümüyle ilgili bütün iddialar yakın çevresi tarafından yalanlandı.