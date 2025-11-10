Fatih Ürek son durumu nasıl? Ürek öldü mü, sağ mı?
Yeni haftanın ilk gününde Fatih Ürek'in son sağlık durumu yoğun şekilde araştırılıyor. Ünlü şarkıcı hakkında zaman zaman hastane ve menajerinden açıklama geliyor. Bugün yeni bir gelişme olup olmadığı merak edilirken "Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu" sorusu sıkça geliyor.
15 Ekim'den bu yaşana yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyor. Sevenleri ünlü isim hakkında bilgi almak için aramalarını yine sıklaştırmış durumda... Bugün de en çok yöneltilen soru "Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu" şeklinde...
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi sürüyor ve durumu da ciddiyetini koruyor.
Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi sürerken ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastanede koridorlarında miras kavgasına tutuştuğu iddia edildi.
Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv iddialar hakkında Yeniçağ Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı’ya konuştu:
"Fatih'in, Almanya'da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede karşılaştığı Selvi'ye 'Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün' dedi. Bu noktada bir tartışma yaşadılar. Olaya hemen müdahale ettik. Barıştılar. Araları şu an iyi. Mirasla ilgili çıkan iddia benim de kulağıma geldi ama doğru değil"