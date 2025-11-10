Fatih Ürek son durumu nasıl? Ürek öldü mü, sağ mı?

Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi sürerken ablaları Selvi ve Nurgül'ün hastanede koridorlarında miras kavgasına tutuştuğu iddia edildi.

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv iddialar hakkında Yeniçağ Gazetesi’nden Müge Dağıstanlı’ya konuştu:

"Fatih'in, Almanya'da yaşayan ve çok sevdiği ablası Nurgül haberi alır almaz geldi. Hastanede karşılaştığı Selvi'ye 'Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün' dedi. Bu noktada bir tartışma yaşadılar. Olaya hemen müdahale ettik. Barıştılar. Araları şu an iyi. Mirasla ilgili çıkan iddia benim de kulağıma geldi ama doğru değil"