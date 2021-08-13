Fatsa Belediye Başkanı: Vatandaşlarımız dışarı çıkmasın
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı. Yol, Trabzon yönünde tek şeritten ulaşıma açık tutuluyor. Sel nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Fatsa merkezinde binaların giriş katlarını ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Fatsa Belediye Başkanı, vatandaşları gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Ordu'da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Fatsa'da sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı.
Yolda yükselen su nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı. Sağanak, Fatsa'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yağışın ilçe genelinde yarın akşama kadar devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.
Kibar, "Yağış yarın akşama kadar devam edecek, vatandaşlarımız gerekli olmadıkça dışarıya çıkmasınlar." dedi.