Fatsa'da Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı. Karadeniz Sahil Yolu gidiş-dönüş yönlerinde trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Fatsa ilçe merkezinde ise binaların giriş katlarını ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda ev ve iş yeri sel suları altında kaldı. İşte ilçeden son durum.
Ordu'da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Fatsa'da sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı.
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Yolda yükselen su nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.
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Sağanak, Fatsa'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
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