Faydaları say say bitmiyor: Sivas’ta yetişiyor, fiyatı yarım altınla yarışıyor!
Sivas’ta kırsal alanlarda yetişen kenger bitkisinin kök kısmındaki özden elde edilen kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor. Geçen yıllarda kilogram fiyatı çeyrek altına eş değer olan sakız bugünlerde yarım altına merdiven dayadı. Hem toplaması meşakkatli hem de sağlık açısından faydaları nedeniyle kenger sakızının kilosu 10-12 bin lira bandında…
Kenger sakızı ilkbahar aylarında Sivas'ta kırsal alanlarda yetişen kenger bitkisinin kökünde bulunan beyaz süt kıvamındaki özden elde ediliyor.
Sakız, hem zahmetli üretim süreci hem de sağlık açısından taşıdığı faydalarla dikkat çekiyor.
Toplanması güç olan bu ürünün kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek yarım altınla yarışır seviyelere geldi.
Kenger sakızının sağlığa faydaları neler?
Doğal yöntemlerle çıkarılan kenger sakızının, diş sağlığını desteklediği, yüz felci geçiren bireylerde kas hareketlerini artırdığı, kulak intihabının atılmasında yardımcı olduğu, mide ağrılarını ve şişkinliği hafiflettiği, ayrıca migren üzerinde olumlu etkiler gösterdiği biliniyor.