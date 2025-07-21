Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?
Küresel piyasalarda Fed heyecanı başladı. Kritik toplantı öncesi faizlerin düşüp düşmeyeceği merak konusu olmuş durumda... ABD Başkanı Donald Trump faizlerin düşmesini isterken Fed geri adım atacağa benzemiyor. Bugünlerde en çok yöneltilen soruların başında ise "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın çekişmesi sürerken dünya Fed'in faiz kararına odaklandı. Yatırımcılar faiz indirimi isterken son karar toplantı sonrası kamuoyuna duyurulacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı takvimine göre bir sonraki toplantı 29-30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Karar 30 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
Fed faiz indirecek mi?
Fed'in faizleri sabit tutacağına dair ihtimal yüzde 95,7'ye kadar yükseldi. Bu durum, 4,25 - 4,50 aralığındaki mevcut politika faizinin korunacağı beklentisini güçlendiriyor.