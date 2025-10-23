Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Fed faiz düşürecek mi, ne kadar düşürecek?
Fed'in faiz kararına çok az bir süre kaldı. Amerika'da gözler ilk olarak enflasyon verisinde olacak daha sonra ise Fed'in açıklayacağı faiz kararına gözler çevrilecek. Tarihleri netleştirmek isteyenlerin sıkça yönelttiği soru "Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor" oluyor.
Dünya yine Fed'e odaklandı. Geçen ay Amerikan Merkez Bankası 25 baz puan faiz indirirken bu ayki atılacak adım merak ediliyor. Kararda yine enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor?
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı Fed toplantısı 28-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Faizler inecek mi?
16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 99.3'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.