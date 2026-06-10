Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bugün küresel piyasalar ABD enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda... Oranların açıklanması ile birlikte Fed faiz kararının tarihi de sıkça araştırılmaya başlanacak. İşte "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusunun yanıtı...
Bugün gözler Amerika'dan gelecek enflasyon oranlarında... Gelecek rakamlar Fed'in de atacağı adımda fikir oluşturacak. Yatırımcılar oranları beklerken bir yandan da "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Fed faiz kararı ne zaman?
Amerikan merkez Bankası faiz kararını 16 Haziran saat 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Piyasalar 10 Haziran 2026 Çarşamba itibarıyla yüzde 96.5 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.