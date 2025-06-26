Fed faiz kararı toplantısı ne zaman? Fed faiz düşürecek mi?

Fed faiz toplantı tarihleri merak ediliyor. ABD Başkanı Trump faizler konusunda Powell'a baskı uygularken bir sonraki toplantıda nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor. Türkiye'de de ekonomiyi yakından takip edenler bu toplantıya kilitlenirken "Fed faiz kararı toplantısı ne zaman" soruları geliyor.

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