Fed faiz kararı toplantısı ne zaman? Fed faiz düşürecek mi?
Amerika'da enflasyon düşüyor, faiz düşmüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef alırken bu gündemler nedeniyle "Fed faiz toplantısı ne zaman" sorusu zaman zaman yöneltiliyor. İşte tarihler...
Fed faiz toplantı tarihleri merak ediliyor. ABD Başkanı Trump faizler konusunda Powell'a baskı uygularken bir sonraki toplantıda nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor. Türkiye'de de ekonomiyi yakından takip edenler bu toplantıya kilitlenirken "Fed faiz kararı toplantısı ne zaman" soruları geliyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) 29-20 Temmuz tarihleri arasında toplanacak. Faiz kararı kamuoyu ile saat 21.00'de paylaşılacak.
Fed faiz indirecek mi?
Piyasalar Fed'in temmuz ayında faiz indirimi yapmasını öngörmüyor. Beklentiler eylül ayında indirim geleceği yönünde...