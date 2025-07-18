Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, indirim yapılacak mı?
ABD Merkez Bankası'nın temmuz ayında nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Küresel piyasalar, faiz politikasında değişiklik beklemezken gözler Fed’in takvimine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump faiz indirimi isterken Fed'in ne karar vereceği odak noktası haline geldi. "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Dünya piyasaları, temmuz ayında Fed'den gelecek faiz hamlesine kilitlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump faiz indirimi çağrılarını yüksek sesle yinelerken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın nasıl bir duruş sergileyeceği dikkatle izleniyor. Piyasalar şimdilik değişiklik beklemese de, yatırımcılar bir sürpriz olmasını bekliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman?
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı takvimine göre bir sonraki toplantı 29-30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Karar 30 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
Fed faiz indirecek mi?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceği toplantıya ilişkin beklentiler netleşti. Vadeli işlem piyasalarına dayanan verilere göre, yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını sabit tutacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
30 günlük Fed Fon vadeli işlem fiyatlarından elde edilen tahminlere göre, politika faizinin yüzde 4,25 – 4,50 aralığında sabit kalma ihtimali yüzde 97,9 olarak ölçüldü. Faiz indirimi bekleyenlerin oranı ise sadece yüzde 2,1 seviyesinde kaldı.