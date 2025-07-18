Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, indirim yapılacak mı?

Dünya piyasaları, temmuz ayında Fed'den gelecek faiz hamlesine kilitlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump faiz indirimi çağrılarını yüksek sesle yinelerken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın nasıl bir duruş sergileyeceği dikkatle izleniyor. Piyasalar şimdilik değişiklik beklemese de, yatırımcılar bir sürpriz olmasını bekliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman?

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