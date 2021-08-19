Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta selden öncesi ve sonrası
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin öncesinde çekilen görüntüler, felaketin ilçede neden olduğu büyük yıkımı gösterdi.
Selden önce drone ile kaydedilen Bozkurt, sel felaketinin ardından havadan yeniden görüntülendi.
İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.
Sel felaketinden önce 6 Ağustos'ta ilçe drone ile kaydedilirken, selin ardından tekrar havadan görüntüledi.
İki görüntü arasındaki fark, selin ilçede sebep olduğu büyük yıkımı gözler önüne seriyor. Daha önce yeşil rengin hakim olduğu ilçe merkezinde selin ardından kum ve balçığın bıraktığı koyu renkler yer alıyor.