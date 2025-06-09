Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl 9 Haziran Pazartesi 2025... Ferdi Zeyrek son durumu ve açıklama nedir?
Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumu merak ediliyor. Bugün hastaneden yine bir açıklama yapıldı. Bu açıklama sonrası yine peş peşe "Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl" soruları gelmeye başladı. İşte son bilgiler...
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken 20 kişinin de ifadesi alındı. Sevenleri bir an evvel Zeyrek'in normal hayatına dönmesini dilerken her gün "Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl" sorularını yöneltiyor. İşte bugün yapılan son açıklama...
Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl (9 Haziran Pazartesi)
Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in sağlık durumunda dünden bu yana olumlu ya da olumsuz bir değişiklik olmadığını belirtti. Zeyrek'in hayatta kalma mücadelesinin sürdüğünü söyleyen Topçu, hasar gören organların iyileşmesinin beklendiğini ve şu aşamada uyandırılmasının düşünülmediğini ifade etti.
CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, hastanede süreci takip eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bayram tatilinin ardından hastanenin rutin işleyişine döneceğini belirterek, "Günlük 6-7 bin kişi hasta ve refakatçi hareketliliği olan bir hastanedeyiz. Bayram süresince hastane bize ait gibiydi ancak yarından itibaren diğer hastaların da öncelikleri olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.