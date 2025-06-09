Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl 9 Haziran Pazartesi 2025... Ferdi Zeyrek son durumu ve açıklama nedir?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken 20 kişinin de ifadesi alındı. Sevenleri bir an evvel Zeyrek'in normal hayatına dönmesini dilerken her gün "Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl" sorularını yöneltiyor. İşte bugün yapılan son açıklama... 1 | 3

Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl (9 Haziran Pazartesi) Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in sağlık durumunda dünden bu yana olumlu ya da olumsuz bir değişiklik olmadığını belirtti. Zeyrek'in hayatta kalma mücadelesinin sürdüğünü söyleyen Topçu, hasar gören organların iyileşmesinin beklendiğini ve şu aşamada uyandırılmasının düşünülmediğini ifade etti. 2 | 3