Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl? Ferdi Zeyrek son durumu...
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evinde geçirdiği elektrik kazası sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kalbi 70 dakika duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Zeyrek’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hastane yetkilileri, ECMO tedavisine olumlu yanıt alındığını belirtirken, böbrek fonksiyonlarında yetersizlik gözlendiğini açıkladı. İşte Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu...
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığı kazanın ardından halen yoğun bakımda tutuluyor. Kalbi duran ve uzun süren müdahalelerle yeniden çalıştırılan Zeyrek’e ECMO ve böbrek destek tedavileri uygulanıyor. "Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl" sorusu sıkça geliyor.
Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermesi umut veriyor. Elektrik akımına kapıldıktan sonra kalbi duran Zeyrek’e evde ve hastanede toplam 70 dakika kalp masajı yapıldı. Uzun müdahalelerin ardından kalp ritminde dönüş sağlanırken, hasta hemen yoğun bakıma alındı. Kalp ve akciğer fonksiyonları ECMO cihazıyla destekleniyor ve bu tedaviden olumlu sonuç alındığı açıklandı. İdrar çıkışları diyaliz yöntemiyle sağlanıyor; bu da organ fonksiyonlarının bir kısmında sınırlı da olsa işlevselliğin sürdüğünü gösteriyor. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, genel durumun hala kritik olduğunu, ancak tüm müdahalelerin eksiksiz ve başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Zeyrek’in genç yaşı ve kalp rahatsızlığı geçmişinin olmaması tedavilere olumlu yanıt vermesinde etkili oldu. Ancak hastanın entübe olduğu ve henüz uyandırılmasının erken olduğu belirtilerek, tedavinin temel yaşam fonksiyonlarına odaklanarak sürdüğü vurgulandı. CHP lideri Özgür Özel, durumun kritik olmasına rağmen her geçen saat daha iyi haberler aldıklarını açıkladı.
Ferdi Zeyrek kimdir?
Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına bu şehirde başlayan Zeyrek, lise mezuniyetinin ardından Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü tamamladı. Askerlik görevinden sonra memleketi Manisa’ya dönerek mimarlık ve iç tasarım alanında kendi işini kurdu. Şehir planlaması ve kamu yararını gözeten çeşitli platform ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı; Manisa Mimarlar Odası’nda başkanlık, Akademik Odalar Birliği’nde temsilcilik yaptı. 2012–2014 yılları arasında Manisaspor yönetiminde de yer aldı. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi saflarında başlayan Zeyrek, belediye meclis üyeliği, imar komisyonu başkanlığı ve il başkanlığı görevlerini üstlendi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday olarak girdiği seçimi kazanarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.