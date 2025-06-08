Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl? Ferdi Zeyrek son durumu...

Ferdi Zeyrek sağlık durumu nasıl?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermesi umut veriyor. Elektrik akımına kapıldıktan sonra kalbi duran Zeyrek’e evde ve hastanede toplam 70 dakika kalp masajı yapıldı. Uzun müdahalelerin ardından kalp ritminde dönüş sağlanırken, hasta hemen yoğun bakıma alındı. Kalp ve akciğer fonksiyonları ECMO cihazıyla destekleniyor ve bu tedaviden olumlu sonuç alındığı açıklandı. İdrar çıkışları diyaliz yöntemiyle sağlanıyor; bu da organ fonksiyonlarının bir kısmında sınırlı da olsa işlevselliğin sürdüğünü gösteriyor. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, genel durumun hala kritik olduğunu, ancak tüm müdahalelerin eksiksiz ve başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Zeyrek’in genç yaşı ve kalp rahatsızlığı geçmişinin olmaması tedavilere olumlu yanıt vermesinde etkili oldu. Ancak hastanın entübe olduğu ve henüz uyandırılmasının erken olduğu belirtilerek, tedavinin temel yaşam fonksiyonlarına odaklanarak sürdüğü vurgulandı. CHP lideri Özgür Özel, durumun kritik olmasına rağmen her geçen saat daha iyi haberler aldıklarını açıkladı.