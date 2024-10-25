FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde dikkat çeken görüntü
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen (83) için dün cenaze töreni düzenlendi. New Jersey eyaletinde bulunan Skysland Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenin ardından Gülen, Pensilvanya’da örgüt karargahı olarak kullanılan çiftliğine gömüldü. Törene QR kodla katılım sağlanırken, bazı örgüt mensuplarının maske, şapka ve gözlük takarak gizlenmeye çalışması dikkat çekti. Törende Gülen’in yerine geçeceği konuşulan Cevdet Türkyolu ve NBA’de oynayan basketbolcu Enes Kanter gibi isimler de hazır bulundu.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 1 numarası Fetullah Gülen 20 Ekim’de öldü. Gülen için cenaze töreni ölümünden dört gün sonra 24 Ekim’de yapıldı.
ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Spor Kompleksi’ndeki cenaze törenine çok sayıda örgüt mensubu katıldı.
Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla girdi.
İHA’nın haberine göre; FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.