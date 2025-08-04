Fındık fiyatları 2025 belli oldu mu? TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Fiyatlar ne kadar olacak?

Toprak Mahsulleri Ofisi her sene fındık taban fiyatlarını belirliyor. Çiftçiler hasat ettikleri fındıkları taban fiyata göre satarken yeni fiyatlar henüz açıklanmadı. Bekleyiş sürerken tarih araması da her geçen gün artıyor. Peş peşe yöneltilen soruların başında "Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak" geliyor. 1 | 3

2025 fındık fiyatları belli oldu mu? Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yeni fındık fiyatları açıklanmadı. Tarih henüz bilinmezken geçen yıl fiyatlar 2 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu hafta içinde 2025 fındık fiyatlarının ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan 2024'te TMO alımlara 19 Ağustos'ta başlamıştı. 2 | 3