Fındık fiyatları 2025 belli oldu mu? TMO fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Fiyatlar ne kadar olacak?
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2025 fındık fiyatlarını açıklaması bekleniyor. Ağustos ayının gelişi ile birlikte konu gündem olurken çiftçilerin gözü TMO'da... Her geçen gün artan soru ise "Fındık fiyatları 2025 belli oldu mu" şeklinde... İşte konuya dair en son bilgiler...
Toprak Mahsulleri Ofisi her sene fındık taban fiyatlarını belirliyor. Çiftçiler hasat ettikleri fındıkları taban fiyata göre satarken yeni fiyatlar henüz açıklanmadı. Bekleyiş sürerken tarih araması da her geçen gün artıyor. Peş peşe yöneltilen soruların başında "Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak" geliyor.
2025 fındık fiyatları belli oldu mu?
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yeni fındık fiyatları açıklanmadı. Tarih henüz bilinmezken geçen yıl fiyatlar 2 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu hafta içinde 2025 fındık fiyatlarının ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan 2024'te TMO alımlara 19 Ağustos'ta başlamıştı.
2024'te fiyatlar nasıldı?
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirlemişti.