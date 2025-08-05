Fındık fiyatları belli oldu mu? 2025 TMO fındık fiyatlarını açıkladı mı?

Özellikle Karadeniz'de yoğun olarak yetiştirilen fındığın bu seneki taban fiyatı merak ediliyor. Ağustos atının gelişi ile birlikte aramalar bir hayli hızlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı rakamla sabırsızlıkla beklenirken bilgi almak adına sürekli olarak "2025 Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

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