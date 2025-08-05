Fındık fiyatları belli oldu mu? 2025 TMO fındık fiyatlarını açıkladı mı?
Fındık üreticileri TMO'nun belirleyeceği fındık fiyatlarını bekliyor. Geçen yıl fındık fiyatları levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirlemişti. Bu yıl fiyatların nasıl şekilleneceği merak konusu olmuş durumda... Art arda gelen soru ise "2025 Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Özellikle Karadeniz'de yoğun olarak yetiştirilen fındığın bu seneki taban fiyatı merak ediliyor. Ağustos atının gelişi ile birlikte aramalar bir hayli hızlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı rakamla sabırsızlıkla beklenirken bilgi almak adına sürekli olarak "2025 Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
2025 fındık fiyatları belli oldu mu?
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yeni fındık fiyatları açıklanmadı. Tarih henüz bilinmezken geçen yıl fiyatlar 2 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu hafta içinde 2025 fındık fiyatlarının ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan 2024'te TMO alımlara 19 Ağustos'ta başlamıştı.
2024 fındık fiyatları ne kadar açıklanmıştı?
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirlemişti.