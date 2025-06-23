İsrail- İran savaşında 11. güne girilirken gerilim iyice tırmanıyor. Amerika'nın da savaş dahil olmasıyla birlikte savaşın seyri iyice değişti. Son durum merak edilirken Fordo nükleer tesisi bu sefer de İsrail tarafından vuruldu. Endişe gitgide artarken "Fordo nükleer tesisi nerede ve neden önemli" sorularına yanıt aranıyor.

Fordo Nükleer Tesisi, İran'ın Kum (Qom) şehrinin güneyinde, dağlık bir bölgenin içine inşa edilmiştir. Tesis, yer altında ve doğal koruma sağlayan bir dağın içine gömülü şekilde konumlandırılmıştır. Bu yer altı yapısı, tesisi hava saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirir. Tahran’a yaklaşık 150 kilometre uzaklıktadır.

Neden Önemli?

Uran­yum zenginleştirme faaliyetleri:

Fordo, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürüttüğü önemli tesislerden biridir. Özellikle %20’ye kadar zenginleştirilmiş uranyum üretimi burada yapılmaktadır. Bu oran, sivil nükleer enerji üretimi için gerekenden yüksek olup, nükleer silah yapımına teorik olarak daha yakın kabul edilir.

Askeri amaç şüphesi:

Tesisin yer altına inşa edilmiş olması ve başlangıçta gizli tutulması, Batılı ülkelerde buranın askeri amaçlarla kullanılabileceği şüphesini doğurmuştur. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Batılı ülkeler, Fordo'yu nükleer silahlanmaya yönelik bir risk olarak görmektedir.

Uluslararası gerilimlerin merkezi:

Fordo, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında yürütülen nükleer müzakerelerde sık sık gündeme gelmiş, 2015'teki Nükleer Anlaşma (JCPOA) kapsamında faaliyetlerinin sınırlandırılması kararlaştırılmıştır. Ancak İran, son yıllarda bazı sınırlamaları kaldırarak bu tesisteki faaliyetlerini yeniden artırmıştır.