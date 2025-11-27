Google Haberler

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İlk durağı Ankara oldu. Ankara'da önce Anıtkabir'i ziyaret eden Papa, ardından resmi törenle Külliye'de ağırlandı. İşte fotoğraflarla Türkiye'yi ziyaret eden beşinci Papa 14. Leo'nun ilk günü...

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 1

Papa 14. Leo, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer Hristiyan ruhani liderleriyle birlikte MS 325'te toplanan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak üzere Türkiye'ye geldi. 

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 2

Papa 3 gün sürecek Türkiye programına Ankara ile başlarken, Papa'yı havaalanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 3

Papa ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. 

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 4

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz güllerden oluşan bir çelenk bıraktı. 

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 5

Bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 6

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Papa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 7

Papa 14. Leo, özel deftere şunları yazdı:

"Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum."

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 8

Ardından beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 9

Daha sonra Külliye programı için Beştepe'ye hareket etti.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan lideri Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 11

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 12

Papa 14. Leo, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 13

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 14

Görüşme sonrası ikili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan "Ziyaret bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ediyor" dedi "Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını artıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 15

Papa 14'üncü Leo ise  "Ülkenizde yaşayan Hristiyanlar da Türklerdir ve kültürünüzün bir parçasıdır. Ancak insanlık gittikçe kutuplaşıyor ve insanlar aşırı görüşler tarafından parçalanıyor.  Türkiye, adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında bağ kurmuştur. Bu ülkenin katkılarıyla barışa daha yakın olacağız. Türkiye barış kaynağı olsun." dedi.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 16

Konuşmasını uluslararası işbirliği çağrısıyla tamamlayan Papa, insanın bütüncül gelişimini hedefleyen devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Öyleyse, Tanrı'nın yardımına alçakgönüllülükle güvenerek, hakikat ve dostluk içinde birlikte yürüyelim." çağrısında bulundu.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 17

Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, üzerinde aziz ve havariler ile ziyaret edeceği anıtsal mekanlardan Lübnan'ın Harissa bölgesindeki "Meryem Ana" heykeli, Lübnan'ın sembolü sedir ağacı, çan kulesi ve İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nin tasvir edildiği bir hatıra madalyası kalıbı hediye etti.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 18

Papa 14'üncü Leo, Ankara'daki programın ardından İstanbul'da geçerek Kutsal Ruh Katedrali ve bir yardım evini ziyaret edecek, Türkiye Hahambaşı ile özel bir görüşme yapacak.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 19

28 Kasım'da İznik'i ziyaret edecek. Burada da antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın kalıntıları yakınında, Patrik Bartholomeos ile birlikte "ekümenik dua" törenine katılacak ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlayacak.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 20

Papa, 29 Kasım'da Sultan Ahmet Camii'ni ziyaret edecek ve dua edecek. Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi ve Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'ne gidecek ve Patrik Bartholomeos ile bir ortak bildirge imzalayacak. Aynı gün Volkswagen Arena'da, yaklaşık dört bin kişinin katıldığı bir Kutsal Ayin yönetecek.

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 21

30 Kasım'da Ermeni Apostolik Katedrali'ne "dua ziyareti" yaptıktan sonra Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nde Aziz Andreas Yortusu törenine katılacak.

Papa Türkiye'deki programının ardından Beyrut'a gidecek.  

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 22

İşt tarihi günden çarpıcı kareler...

Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 23
Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 24
Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 25
Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 26
Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 27
Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 28
Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 29
Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 30
Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 31
Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti - Resim: 32
