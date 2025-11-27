Fotoğraflarla Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk günü böyle geçti
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İlk durağı Ankara oldu. Ankara'da önce Anıtkabir'i ziyaret eden Papa, ardından resmi törenle Külliye'de ağırlandı. İşte fotoğraflarla Türkiye'yi ziyaret eden beşinci Papa 14. Leo'nun ilk günü...
Papa 14. Leo, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer Hristiyan ruhani liderleriyle birlikte MS 325'te toplanan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak üzere Türkiye'ye geldi.
Papa 3 gün sürecek Türkiye programına Ankara ile başlarken, Papa'yı havaalanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.
Papa ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz güllerden oluşan bir çelenk bıraktı.
Bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Papa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Papa 14. Leo, özel deftere şunları yazdı:
"Türkiye'yi ziyaret edebildiğim için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkeye ve insanlarına barış ve refah bolluğu diliyorum."
Ardından beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Külliye programı için Beştepe'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan lideri Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı.
Erdoğan, Papa 14. Leo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.
Papa 14. Leo, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.
Görüşme sonrası ikili önemli mesajlar verdi.
Erdoğan "Ziyaret bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ediyor" dedi "Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını artıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Papa 14'üncü Leo ise "Ülkenizde yaşayan Hristiyanlar da Türklerdir ve kültürünüzün bir parçasıdır. Ancak insanlık gittikçe kutuplaşıyor ve insanlar aşırı görüşler tarafından parçalanıyor. Türkiye, adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında bağ kurmuştur. Bu ülkenin katkılarıyla barışa daha yakın olacağız. Türkiye barış kaynağı olsun." dedi.
Konuşmasını uluslararası işbirliği çağrısıyla tamamlayan Papa, insanın bütüncül gelişimini hedefleyen devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Öyleyse, Tanrı'nın yardımına alçakgönüllülükle güvenerek, hakikat ve dostluk içinde birlikte yürüyelim." çağrısında bulundu.
Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, üzerinde aziz ve havariler ile ziyaret edeceği anıtsal mekanlardan Lübnan'ın Harissa bölgesindeki "Meryem Ana" heykeli, Lübnan'ın sembolü sedir ağacı, çan kulesi ve İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nin tasvir edildiği bir hatıra madalyası kalıbı hediye etti.
Papa 14'üncü Leo, Ankara'daki programın ardından İstanbul'da geçerek Kutsal Ruh Katedrali ve bir yardım evini ziyaret edecek, Türkiye Hahambaşı ile özel bir görüşme yapacak.
28 Kasım'da İznik'i ziyaret edecek. Burada da antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın kalıntıları yakınında, Patrik Bartholomeos ile birlikte "ekümenik dua" törenine katılacak ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlayacak.
Papa, 29 Kasım'da Sultan Ahmet Camii'ni ziyaret edecek ve dua edecek. Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi ve Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'ne gidecek ve Patrik Bartholomeos ile bir ortak bildirge imzalayacak. Aynı gün Volkswagen Arena'da, yaklaşık dört bin kişinin katıldığı bir Kutsal Ayin yönetecek.
30 Kasım'da Ermeni Apostolik Katedrali'ne "dua ziyareti" yaptıktan sonra Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nde Aziz Andreas Yortusu törenine katılacak.
Papa Türkiye'deki programının ardından Beyrut'a gidecek.
İşt tarihi günden çarpıcı kareler...