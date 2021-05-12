Fotoğraflarla sağlık çalışanlarının COVID-19'la mücadelesi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışan Ayşegül Aksoy, COVID-19 salgını boyunca çektiği fotoğraflardan oluşan "Bir Fotoğraf Bin Hikaye" sergisini açtı.

Hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan, aynı zamanda 13 yıldır fotoğraf sanatçısı olan Ayşegül Aksoy, yaptığı açıklamada, sergide salgın sürecinin ilk zamanlarında çektiği 30 fotoğrafın bulunduğunu söyledi.

Geçen sene Türkiye'deki vakalar açıklanmaya başladıktan sonra yoğun bir şekilde çalışmaya başladıklarını anlatan Aksoy, "Ciddi bir mücadele, bir savaş veriliyordu. Bu savaşı ve perdenin arkasında savaşan bu insanları ben de sizlere göstermek, belgelemek istedim." dedi.