Fransa'da olaylı 1 Mayıs: 200 kişi gözaltına alındı
Fransa halkı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, emeklilik yaşını 2 yıl artıran reforma karşı gösterilere devam ediyor. Başkent Paris’te emeklilik reformu karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsünde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
Fransa halkı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, emeklilik yaşını 2 yıl artıran reforma karşı gösterilere devam ediyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasayı protesto gösterilerine dönüştü.
1 Mayıs'a, 2009'dan bu yana ilk kez sekiz sendikanın tamamı birlikte katıldı. Sadece Paris'te değil ülkenin pek çok kentinde kitlesel katılım sağlandı. Sendikalar katılımı "tarihi" olarak niteledi.
Paris'teki 1 Mayıs yürüyüşü çatışmaya dönüştü.