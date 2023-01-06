Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları havadan böyle görüntülendi
Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen petrol üretim çalışmaları havadan böyle görüntülendi. İşte o görüntüler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.
Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği bölgede, petrol üretimi hummalı şekilde devam ediyor.
Terörden temizlenen Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinin bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalar helikopterden görüntülendi.
Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, "Petrolün bulunmasıyla son 1 yılda arazilerimiz değer kazandı. Örneğin 10 bin olan dönüm bedeli şu an 30 bin lira oldu." dedi.