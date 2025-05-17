Galata Kulesi'nden Göbeklitepe'ye... 2024'te turistlerin akın ettiği 10 tarihi nokta açıklandı

2024 yılında Türkiye'deki müze ve ören yerleri, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın ilk 7 ayında bu alanları toplam 16 milyon 510 bin kişi ziyaret etti.

Bakanlık ayrıca, geçtiğimiz sene en çok ziyaret edilen müze ve ören yerini de açıkladı. İşte 2024'te yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen 10 müze/ören yeri ve ziyaretçi sayıları...