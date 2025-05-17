Galata Kulesi'nden Göbeklitepe'ye... 2024'te turistlerin akın ettiği 10 tarihi nokta açıklandı
Türkiye'nin önemli müze ve ören yerleri geçtiğimiz sene de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da 2024 yılında en çok ziyaret edilen ilk 10 müze/ören yerini açıkladı. Listede, İzmir Efes Ören Yeri, İstanbul Galata Kulesi ve Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri gibi turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği popüler destinasyonlar da bulunuyor.
2024 yılında Türkiye'deki müze ve ören yerleri, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın ilk 7 ayında bu alanları toplam 16 milyon 510 bin kişi ziyaret etti.
Bakanlık ayrıca, geçtiğimiz sene en çok ziyaret edilen müze ve ören yerini de açıkladı. İşte 2024'te yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen 10 müze/ören yeri ve ziyaretçi sayıları...
10- Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri
514 bin 184 ziyaretçi
9- İstanbul Arkeoloji Müzesi
546 bin 780 ziyaretçi
8- Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri
695 bin 893