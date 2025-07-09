Galatasaray ilkokulu kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Saat 11'de başlayan GS kura çekiminin ayrıntıları merak edilirken kuranın canlı olup olmadığı sorgulanıyor. Öte yandan "Galatasaray ilkokulu kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu revaçta...

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