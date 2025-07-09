Galatasaray ilkokulu kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? GS kura canlı mı?
Galatasaray İlkokulu birinci sınıf için kura çekilişi bugün gerçekleşiyor. Binlerce öğrenci adayı arasından 50 kişi alınacak. Aileler büyük bir heyecan içerisinde ve kurayı canlı takip etmek istiyor. Öte yandan "Galatasaray ilkokulu kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ise peş peşe geliyor.
Galatasaray ilkokulu kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Saat 11'de başlayan GS kura çekiminin ayrıntıları merak edilirken kuranın canlı olup olmadığı sorgulanıyor. Öte yandan "Galatasaray ilkokulu kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu revaçta...
GS kura çekimi canlı mı?
Kura çekiminin, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ile okul yetkililerinin gözetiminde yapılacağı belirtildi. Öte yandan kurayı canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Kura sonuçları ne zaman?
Kura çekimi 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak. Çekilişin ardından aynı gün içinde kazanan 50 öğrencinin ismi, aşağıdaki internet sitelerinde yayımlanacak:
www.gsl.gsu.edu.tr
www.gsi.gsu.edu.tr