Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? Şampiyonluk kutlamasında hangi sanatçılar var?

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği an geldi! Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ve tarihi 5. yıldızını kazanan Sarı-Kırmızılılar, bu büyük başarıyı bugün, 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek dev bir organizasyonla kutlayacak. Taraftarların aklındaki en büyük soru işaretleri, "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta başlayacak" şeklinde...

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman?

Galatasaray, 2024–2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu bugün düzenlenecek büyük organizasyonla kutlayacak. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek “Champions Fest” etkinliği, saat 12.00’de Fanzone alanının kapılarını açmasıyla başlayacak. Ana etkinlik alanı ise 15.00’te taraftarlara açılacak. 15.00 ile 19.00 arasında DJ performansları sahne alacak. Saat 19.05’te konserlerin yanı sıra drone gösterisi, pyro show ve kupa töreni gerçekleştirilecek.

Etkinliğe giriş için GSPlus uygulamasından kayıt yapılması gerekiyor. Organizasyon ayakta izlenebilecek şekilde planlandı. Alan girişlerinde güvenlik önlemleri kapsamında yalnızca Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına izin verilecek. Meşale, maytap, torpil gibi yanıcı maddelerin alana sokulması yasaklandı.