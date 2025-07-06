Gazeteci Timur Soykan tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı?
Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Soykan, mahkemeye sevk edilirken hakkındaki son durum merak ediliyor. Sıklıkla yöneltilen soruların başında "Timur Soykan tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı" geliyor. İşte son bilgiler...
Gazeteci Timur Soykan X hesabından yaptığı paylaşım sonrası ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı. İfadesi alınan Soykan mahkemeye sevk edilirken sıklıkla "Timur Soykan tutuklandı mı, serbest bırakıldı mı" sorusuna cevap aranıyor.
Timur Soykan tutuklandı mı?
Dün akşam Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Timur Soykan, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme Soykan'ın ifadesini alacak ve nihai karar verilecek.