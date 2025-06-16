Gazi Koşusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Türkiye'nin en prestijli at yarışı Gazi Koşusu için artık sayılı günler kaldı. Bu yarışı kaçırmak istemeyenler tarih aramasını sıklaştırdı. Şu sıralar en çok yöneltilen sorulardan biri de "Gazi Koşusu ne zaman" şeklinde...

İlk kez 1927 yılında koşulan ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, aynı zamanda Türk spor tarihinin en köklü geleneklerinden biri olma özelliğini taşıyor. 2024 yılı birincilik ödülü 13 milyon 500 bin TL olarak açıklanırken, toplam dağıtılacak ödül miktarı ise 23 milyon 625 bin TL'yi buluyor.

Gazi Koşusu’nda bugüne kadarki en hızlı derece, efsane safkan Bold Pilot tarafından 1996 yılında 2.26.22 ile elde edildi. Bu rekor hala kırılamadı.