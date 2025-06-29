Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu atlar ve jokeyler kimler?

99. Gazi Koşusu'na sayılı saatler kaldı. Türkiye ekran başına geçecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak için düzenlenen bu özel yarışı izleyecek. Her yıl büyük bir hayecan yaşatan yarışın saati, kanalı merak ediliyor. Yarışacak atlar ve jokeyler de araştırma konusu durumunda... 1 | 4

99. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda? Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, 99. kez bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen bu klasik yarış, saat 17.15’te başlayacak. Yarışa dair öne çıkan bilgiler: Mesafe: 2400 metre çim pist Katılım: 22 safkan at Hangi kanal: TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı yayınlanacak İkramiye: Birinciye: 30 milyon TL İlk beş toplamı: 52.5 milyon TL Ek gelirlerle birincinin sahibi toplam 55 milyon 335 bin TL kazanabilecek 2 | 4

Gazi Koşusu’nun tarihçesi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla ilk kez 1927’de düzenlenen Gazi Koşusu, modern Türk atçılığının temel taşlarından biridir. Atatürk, yarışların toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulamış, yarışları bizzat hipodromdan izlemiştir. İlk koşuyu "Neriman" adlı safkan kazanmıştır. Tarihin en hızlısı: Bold Pilot 1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu ve Halis Karataş tarafından koşulan "Bold Pilot", 2.26.22 derecesiyle yarış tarihinin en iyi zamanına sahiptir. 3 | 4