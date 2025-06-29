Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu atlar ve jokeyler kimler?
Bugün büyük bir heyecana sahne olan Gazi Koşusu yapılacak. Türk atçılığının derbisi olarak kabul edilen yarışa büyük bir ilgi söz konusu... Bu yarışı kaçırmak istemeyenler "Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan yarışacak atlar ve jokeyler de yoğun şelilde araştırılıyor. İşte mücadele hakkındaki bilgiler...
99. Gazi Koşusu'na sayılı saatler kaldı. Türkiye ekran başına geçecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak için düzenlenen bu özel yarışı izleyecek. Her yıl büyük bir hayecan yaşatan yarışın saati, kanalı merak ediliyor. Yarışacak atlar ve jokeyler de araştırma konusu durumunda...
99. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda?
Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, 99. kez bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen bu klasik yarış, saat 17.15’te başlayacak.
Yarışa dair öne çıkan bilgiler:
Mesafe: 2400 metre çim pist
Katılım: 22 safkan at
Hangi kanal: TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı yayınlanacak
İkramiye:
Birinciye: 30 milyon TL
İlk beş toplamı: 52.5 milyon TL
Ek gelirlerle birincinin sahibi toplam 55 milyon 335 bin TL kazanabilecek
Gazi Koşusu’nun tarihçesi
Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla ilk kez 1927’de düzenlenen Gazi Koşusu, modern Türk atçılığının temel taşlarından biridir. Atatürk, yarışların toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulamış, yarışları bizzat hipodromdan izlemiştir. İlk koşuyu "Neriman" adlı safkan kazanmıştır.
Tarihin en hızlısı: Bold Pilot
1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu ve Halis Karataş tarafından koşulan "Bold Pilot", 2.26.22 derecesiyle yarış tarihinin en iyi zamanına sahiptir.
Jokeyler ve atlar
Mehmet Kaya – Albayrak
Ali Kaçmaz – Belgrathan
Özcan Yıldırım – Brain Brooster
Mehmet Salih Çelik – Brave Champion
Sadettin Boyraz – Broarts
Ahmet Çelik – Cutha
Akın Sözen – Database
Müslüm Çelik – Grande Flusso
Hışman Çizik – Handsome King
Ercan Çankaya – Hope Breeze
Nevzat Avcı – Lost King
Erhan Aktuğ – Magic Selectra
Ayhan Kurşun – Magic Weapon
Muhammed Mir Bilgin – Patrick Star
Halis Karataş – Purosangue
Vedat Abiş – Special Man
Mehmet Akyavuz – Tonbi
Mustafa Çiçek – Tulumar
Gökhan Kocakaya – Zambur Aga
Erhan Yavuz – Boon Nam
Ali Yıldız – Dejavu
Görkem Özçelik – Petite Louve