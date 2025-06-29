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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu atlar ve jokeyler kimler?

Bugün büyük bir heyecana sahne olan Gazi Koşusu yapılacak. Türk atçılığının derbisi olarak kabul edilen yarışa büyük bir ilgi söz konusu... Bu yarışı kaçırmak istemeyenler "Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan yarışacak atlar ve jokeyler de yoğun şelilde araştırılıyor. İşte mücadele hakkındaki bilgiler...

Akın Güler akin.guler@dunya.com
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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu atlar ve jokeyler kimler? - Resim: 1

99. Gazi Koşusu'na sayılı saatler kaldı. Türkiye ekran başına geçecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak için düzenlenen bu özel yarışı izleyecek. Her yıl büyük bir hayecan yaşatan yarışın saati, kanalı merak ediliyor. Yarışacak atlar ve jokeyler de araştırma konusu durumunda...

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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu atlar ve jokeyler kimler? - Resim: 2

99. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda?

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, 99. kez bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen bu klasik yarış, saat 17.15’te başlayacak.

Yarışa dair öne çıkan bilgiler:

Mesafe: 2400 metre çim pist

Katılım: 22 safkan at

Hangi kanal: TJK TV ve Tay TV üzerinden canlı yayınlanacak

İkramiye:

Birinciye: 30 milyon TL

İlk beş toplamı: 52.5 milyon TL

Ek gelirlerle birincinin sahibi toplam 55 milyon 335 bin TL kazanabilecek

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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu atlar ve jokeyler kimler? - Resim: 3

Gazi Koşusu’nun tarihçesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla ilk kez 1927’de düzenlenen Gazi Koşusu, modern Türk atçılığının temel taşlarından biridir. Atatürk, yarışların toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulamış, yarışları bizzat hipodromdan izlemiştir. İlk koşuyu "Neriman" adlı safkan kazanmıştır.

Tarihin en hızlısı: Bold Pilot

1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu ve Halis Karataş tarafından koşulan "Bold Pilot", 2.26.22 derecesiyle yarış tarihinin en iyi zamanına sahiptir.

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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu atlar ve jokeyler kimler? - Resim: 4

Jokeyler ve atlar

Mehmet Kaya – Albayrak

Ali Kaçmaz – Belgrathan

Özcan Yıldırım – Brain Brooster

Mehmet Salih Çelik – Brave Champion

Sadettin Boyraz – Broarts

Ahmet Çelik – Cutha

Akın Sözen – Database

Müslüm Çelik – Grande Flusso

Hışman Çizik – Handsome King

Ercan Çankaya – Hope Breeze

Nevzat Avcı – Lost King

Erhan Aktuğ – Magic Selectra

Ayhan Kurşun – Magic Weapon

Muhammed Mir Bilgin – Patrick Star

Halis Karataş – Purosangue

Vedat Abiş – Special Man

Mehmet Akyavuz – Tonbi

Mustafa Çiçek – Tulumar

Gökhan Kocakaya – Zambur Aga

Erhan Yavuz – Boon Nam

Ali Yıldız – Dejavu

Görkem Özçelik – Petite Louve

Kaynak: HABER MERKEZİ
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