GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Gaziantep kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Gaziantep'te bugün 13 bin 890 konut sahibini bulacak. Kura töreni için heyecan dorukta ve vatandaşlar çekilişi canlı izlemek istiyor. Bu sebeple TOKİ canlı yayın linki sıkça araştırılıyor.

Gaziantep'te 13 bin 890 konut kura töreni saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Gaziantepliler TOKİ kura çekimini canlı izlemek istiyor. Aşağıdaki linkten kurayı takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.

• Merkez (Şahinbey, Şehitkamil): 12.000
• Araban: 80
• İslahiye: 330
• Karkamış: 30
• Nizip: 750
• Nurdağı: 200
• Oğuzeli: 300
• Yavuzeli: 200

