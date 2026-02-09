Gece boyunca fırında, sabah sofrada: Benzeri olmayan bir lezzet

Oluz Höyük’te keşfedilen izler

Keşkeğin tarihsel kökenine dair önemli veriler, Oluz Höyük’te yürütülen arkeolojik kazılarda elde edildi. Kazılarda kemik ve tahıl kalıntıları bulunan toprak bir çömlek ortaya çıkarıldı. Pers dönemine ait olduğu belirlenen ve pişmiş topraktan yapılan yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki tencerenin, 30 kişilik yemek hazırlayabilecek büyüklükte olduğu tespit edildi. Bu bulgular, keşkeğin bölgede 2 bin 500 yıl önce de pişirildiğini gösteriyor.