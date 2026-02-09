Gece boyunca fırında, sabah sofrada: Benzeri olmayan bir lezzet
Amasya’nın coğrafi işaretli taş fırın keşkeği, 12 saat süren pişirme süresi ve 2 bin 500 yıl öncesine uzanan geçmişiyle dikkat çekiyor. Oluz Höyük kazılarında elde edilen bulgular, keşkeğin Pers ve Hitit dönemlerinde de pişirildiğini ortaya koydu. Bayram ve düğün sofralarının vazgeçilmezi olan lezzet, hem tarihi hem de besleyici özelliğiyle öne çıkıyor.
Amasya’nın coğrafi işaret tesciline sahip taş fırın keşkeği, uzun süren pişirme süresi ve köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde fırına verilen ve gece boyunca pişen keşkeğin hazırlanması yaklaşık 12 saat sürüyor. Yapılan arkeolojik bulgular, bu yemeğin kentteki geçmişinin 2 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığını ortaya koyuyor. Keşkek, özellikle bayram sabahlarında ve düğün sofralarında önemli bir yere sahip.
Geleneksel tarif, güçlü besin değeri
Kuzu gerdan eti, ilikli kemik, nohut, yarma ve tereyağı kullanılarak hazırlanan keşkek, Türk mutfağının en eski yemekleri arasında gösteriliyor. Doyurucu ve besleyici yapısıyla bilinen yemek, günün her öğününde tüketilebilmesinin yanı sıra bayramlar, düğünler ve özel davetlerde misafirlere ikram ediliyor. Tok tutucu özelliği sayesinde sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Oluz Höyük’te keşfedilen izler
Keşkeğin tarihsel kökenine dair önemli veriler, Oluz Höyük’te yürütülen arkeolojik kazılarda elde edildi. Kazılarda kemik ve tahıl kalıntıları bulunan toprak bir çömlek ortaya çıkarıldı. Pers dönemine ait olduğu belirlenen ve pişmiş topraktan yapılan yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki tencerenin, 30 kişilik yemek hazırlayabilecek büyüklükte olduğu tespit edildi. Bu bulgular, keşkeğin bölgede 2 bin 500 yıl önce de pişirildiğini gösteriyor.
"3 bin yıllık özel bir yemekten söz ediyoruz”
Keşkeğin geçmişinin Hititler dönemine kadar uzandığını düşündüğünü belirten gurme Yaman Kesim, şu ifadeleri kullandı:
"Aslına uygun malzeme ve doğru pişirme yöntemine önem veriyoruz. 3 bin yıllık özel bir yemekten söz ediyoruz. Hititlerin krallarına ve tanrılarına yapmış olduğu kutsal bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde ise bayram günlerinde, düğünlerde severek yendiğini görüyoruz" dedi.
İyi keşkeğin işareti çeperinde gizli
Odun ateşiyle ısıtılan taş fırında, toprak kap içerisinde pişirilen keşkeğin kalitesinin yüzeyindeki çeperlerden anlaşılabildiğini belirten Kesim, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Keşkeğin sırrı mutlaka çeperdedir. Eğer çeperde kabuk bağlama ve kolajen ortaya çıkıyorsa kesinlikle o iyi bir fırın keşkeğinin emaresidir" diye konuştu.
Menülerde günün her öğünü
Amasya’daki restoranlarda keşkeğin sıkça tercih edildiğini ifade eden Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün ise şunları söyledi:
"Keşkeği orjinal coğrafi işaretli haliyle pişirirseniz dünyanın en uzun süreyle hazırlanan yemeklerinden biridir. Odun ateşinde ısınan taş fırında küpün içinde 12 saat gibi bir süreyle pişiyor. En çok tüketilip beğenilen yemeklerimizdendir" şeklinde konuştu.