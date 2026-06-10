Geçen sene bu saatte açıklanmıştı! 2026 YKS yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama

YKS sınav yerlerine müthiş bir ilgi var. Sabahın ilk ışıklarından bu yana araştırmalar sürüyor. Üniversite sınav giriş belgesine ulaşmak isteyenler ÖSYM'nin resmi sitesini dakika dakika takip ediyor. Veliler de bu heyecan ortak olurken yoğun şekilde "2026 YKS yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.