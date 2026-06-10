Geçen sene bu saatte açıklanmıştı! 2026 YKS yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama
Milyonların kaderini belirleyen 2026 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar, aylar süren hazırlığın meyvesini toplamak istiyor. ÖSYM'nin sınav giriş belgesini bugün erişime açması beklenirken on binler saat detayına ulaşmak istiyor. Bugün özellikle "2026 YKS yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu gündemin ilk sırasında...
YKS sınav yerlerine müthiş bir ilgi var. Sabahın ilk ışıklarından bu yana araştırmalar sürüyor. Üniversite sınav giriş belgesine ulaşmak isteyenler ÖSYM'nin resmi sitesini dakika dakika takip ediyor. Veliler de bu heyecan ortak olurken yoğun şekilde "2026 YKS yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
2026 YKS yerleri açıklandı mı?
Hayır, şu dakika itibarıyla YKS 2026 sınav yerleri açıklanmadı. ÖSYM genellikle sınav 10 gün kala sınav giriş belgesini erişime açıyor.
YKS sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?
ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi için bir saat belirtmedi. Geçen yıl sınav yerleri saat 10.00'da ilan edildi. Bu yıl da gözler saat 10.00-11.00 aralığında olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor.
20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.