Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredilerine bu yıl da yoğun bir talep vardı. Başvurular 17 Ekim saat 23.59'da sona ererken işlemelerin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Sonuç tarihinin belirtilmemesi nedeniyle yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "2025 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
2025 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencilerinin bir numaralı gündemi bu... GSB tarafından net tarih verilmemesi nedeniyle aramalar her geçen gün sıklaşıyor. Öğrenciler birçok mecra aracılığıyla sonuç tarihine ulaşmak istiyor. İşte muhtemel tarih...
KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 KYK burs ve kredi sonuç tarihini adaylarla paylaşmadı. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de son ermiş, sonuçlar 5 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 9 Kasım'da açıklanması beklenir.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.