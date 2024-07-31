Genco Erkal'ın ardından sanat dünyası yasta! Cenaze töreni programı belli oldu Bir süredir kan kanseri tedavisi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Erkal'ın ölüm haberi şahsi sosyal medya hesabından Şair Nazım Hikmet'in "Veda" şiirinin dizeleriyle duyuruldu. Erkal'ın ölüm haberi sanat dünyasını da yasa boğdu. Genco Erkal'ın uyarladığı oyunun bestecilerinden Fazıl Say, "Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı. Ondan çok şey öğrendim" diye yazdı. Genco Erkal'ın cenaze töreni programı da belli oldu.

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Erkal, bir süredir kan kanseri tedavisi görüyordu. Genco Erkal'dan gelen acı haber, usta sanatçının sosyal medya hesabında yapılan veda mesajıyla duyuldu... Erkal'ın X hesabından da "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda" paylaşımı yapıldı. 1 | 10

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanatçının vefatını sosyal medya hesabından "Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim" paylaşımıyla duyurdu. Usta sanatçının kaybıyla büyük üzüntü yaşayan sanat camiasından peş peşe başsağlığı mesajları geldi. 2 | 10

Piyanist ve besteci Fazıl Say da Erkal'ın hayatını kaybetmesine dair yaptığı paylaşımda "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü" ifadelerini kullandı. 3 | 10