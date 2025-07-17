Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?

47 yıllık PKK sorunu sona erdi. Geçen hafta PKK silahları yaktı ve yeni bir dönem başladı. Bu gelişmenin hemen akabinde af konusu tartışılmaya başlandı. Yoğun şekilde yöneltilen soruların başında ise "Genel af gelecek mi" geliyor. Peki kulislerde ne konuşuluyor.

Genel af gelecek mi?

Genel af konusunda şu an için herhangi bir gelişme söz konusu değil. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi son yazında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Selvi yazısında "PKK’nın silah bırakmasından rahatsız olanlar, PKK’ya af çıkarılacak, genel af ilan edilecek diye propaganda yapıyor. PKK’ya yönelik af yok. Hele hele genel af gündemde değil. Cezasızlık algısı ortadan kaldırılmayacak." dedi.