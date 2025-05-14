Genel af gelecek mi? 10. Yargı Paketi'nde af var mı, ceza indirimi gelecek mi? İnfaz düzenlemesi Meclis'e geldi mi?
Yüz binlerce hükümlü ve hükümlü yakını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek olan 10. Yargı Paketi'ni bekliyor. Paketin içinde hangi maddelerin olacağı araştırılırken sıklıkla "Genel af gelecek mi" sorusu yöneltiliyor. Öte yandan "10. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusuna da yanıt aranıyor.
10. Yargı Paketi yakın zamanda Meclis'te görüşülecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un nisan ayında yaptığı açıklamalar sonrası ayrıntılar sıkça araştırılıyorç Mahkum ve Mahkum yakınları aramalarını sıklaştırırken "Genel af gelecek mi?" sorusu epey yöneltiliyor.
10. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?
10. Yargı Paketi'nin çalışmaları tamamlandı. Taslak AK Parti Meclis Grubu'na geldi. 10. Yargı Paketi'nin ne zaman TBMM'de görüşüleceği henüz bilinmiyor. Önümüzdeki hafta komisyona sunulması bekleniyor.
Yargı paketinde af var mı?
Edinilen bilgiye göre yargı paketinde af yok. Kovid-19 izni olacak ve yaklaşık 50 bin kişi cezaevinden çıkarılacak.