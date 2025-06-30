Genel Hayata Etkililik Kararı nedir? İzmir ve Bilecik için hangi kararlar alındı

İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları ülkemizi hüzne boğarken yangınlar için birtakım kararlar alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu ve "İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı" dedi. Bakan Yerlikaya öte yandan Genel Hayata Etkililik Kararı alındığını belirtti. 1 | 3

Genel Hayata Etkililik Kararı nedir? Yerlikaya, "Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı” alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi." dedi. 2 | 3