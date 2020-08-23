Son Dakika Haberleri:
- 14:34 Rusya ile ikinci S-400 anlaşması iddiası
- 13:19 Aldatıcı indirime ceza yağdı
- 13:17 Milli Emlak'tan, İstanbul'da kamu konutu satışı
- 13:09 Hazine, yeni haftaya iki tahvil ihalesi ile başlıyor
- 12:33 '30 Ağustos' açıklaması: Yasak değil, tedbir
- 12:26 'Şehrin silüeti değişmiş durumda'
- 11:56 Giresun'da sel felaketi
- 11:48 Ağustos ayı sosyal yardım ödemeleri başlıyor
- 11:41 KDV indi, hareketlilik arttı
- 11:05 Giresun'u sel vurdu: 4 can kaybı
Giresun'da felaket! İşte selden geriye kalanlar
Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'dan sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. Giresun'da 4 kişi hayatını kaybetti, 11 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Selin vurduğu Giresun'da esnaf da zor durumda...
23 Ağustos 2020