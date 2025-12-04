Gizli fotoğraflar gün yüzüne çıktı! Jeffrey Epstein'ın 'istismar adası'ndan görütüler yayımlandı
ABD'de reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in davası, Temsilciler Meclisi Komitesi tarafından yayımlanan yeni fotoğraf ve videolarla tekrar gündeme geldi. Little St. James Adası'ndaki "istismar adası" olarak bilinen mülkte çekilen görüntülerde yatak odaları, maskelerle dolu bir oda, hızlı arama tuşlarında isimlerin yazılı olduğu telefon ve Epstein ile Ghislaine Maxwell'in Papa II. Jean Paul'le fotoğrafı yer alıyor. Görsellerin 2020'de, Epstein'ın ölümünden sonra çekildiği belirtildi.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein dosyası yeniden gündemde.
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, Epstein'in ünlü ve nüf influence sahibi kişilerle kurduğu ilişkiler üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce hiç yayımlanmamış fotoğraf ve videoları kamuoyuyla paylaştı.
Komitenin yayımladığı görüntüler, Epstein'in "istismar adası" olarak bilinen Little St. James'teki mülküne ait.
Fotoğraflarda yatak odaları, duvarlarında maskelerin bulunduğu bir oda, hızlı arama tuşlarında isimlerin yazılı olduğu telefon, bir dişçi koltuğu ve Epstein ile eski partneri ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in Papa II. Jean Paul'le çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor.
Görsellerin 2020 yılında, Epstein'ın 2019'daki ölümünden sonra çekildiği anlaşılıyor. Bu nedenle evin büyük ölçüde boşaltıldığı, eşyaların istiflendiği ve sanat eserlerinin duvarlardan kaldırıldığı görülüyor.
"Hayatta kalanlar adaleti hak ediyor"
Demokrat üye Robert Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu görüntüler, Jeffrey Epstein'ın dünyasına rahatsız edici bir bakış sunuyor. Soruşturmamızda şeffaflığı sağlamak için bu fotoğraf ve videoları yayınladık. Bu odalarda yaşanan dehşeti hayal etmek zor. Belgeleri ve dosyaları elimize geçtikçe yayınlamaya devam edeceğiz. Hayatta kalanlar adaleti ve gerçeği hak ediyor. Adalet Bakanlığı'nın tüm dosyaları hemen yayınlamasını istiyoruz."
Garcia, komitenin JP Morgan ve Deutsche Bank'tan da kayıtlar aldığını ve söz konusu belgelerin "önümüzdeki günlerde" açıklanacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, 19 Kasım'da Epstein dosyalarının yayımlanmasını mümkün kılan yasa tasarısını imzalamıştı.
Epstein davasının geçmişi
Epstein'ın adayı 1998'de satın aldığı biliniyor. Çok sayıda mağdur, bu adaya zorla götürüldüğünü ve burada istismar edildiğini ifade etmişti.
Mağdurlar arasında en çok bilinen isim Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Epstein tarafından insan kaçakçılığı amacıyla kullanıldığını ve aralarında İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew'un da bulunduğu önemli figürlere gönderildiğini söylemişti.
Epstein, 2002–2005 yılları arasında yürüttüğü istismar ağı nedeniyle 6 Temmuz 2019'da tutuklanmış; 10 Ağustos 2019'da cezaevinde intihar etmişti.
İki cinsel suçtan hüküm giyen eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa yönlendirmek de dahil olmak üzere birçok suçtan 20 yıl hapis cezası almıştı.
Epstein'in siyasetçiler, iş insanları ve eğlence sektörüyle olan bağlantıları, olayın küresel düzeyde tepki toplamasına yol açmıştı.
Donald Trump, Epstein'ın cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığını bildiği yönündeki iddiaları reddetmiş; bir dönem arkadaş olduklarını ancak daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.