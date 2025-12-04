Gizli fotoğraflar gün yüzüne çıktı! Jeffrey Epstein'ın 'istismar adası'ndan görütüler yayımlandı

"Hayatta kalanlar adaleti hak ediyor"

Demokrat üye Robert Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntüler, Jeffrey Epstein'ın dünyasına rahatsız edici bir bakış sunuyor. Soruşturmamızda şeffaflığı sağlamak için bu fotoğraf ve videoları yayınladık. Bu odalarda yaşanan dehşeti hayal etmek zor. Belgeleri ve dosyaları elimize geçtikçe yayınlamaya devam edeceğiz. Hayatta kalanlar adaleti ve gerçeği hak ediyor. Adalet Bakanlığı'nın tüm dosyaları hemen yayınlamasını istiyoruz."