Göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı Aralarında çocuk ve kadınların da bulunan göçmenler, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplanarak bekleyişe geçti.

Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen ve buradan Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı. 1 | 8

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 bin civarındaki göçmen topluluk, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti. 2 | 8

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, sınırda bulunan göçmenlere yeni grupların geldiği, göçmenlerin yaklaşık 2 bin 100 kişi civarında olduğu bildirildi. 3 | 8