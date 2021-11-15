Göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı
Aralarında çocuk ve kadınların da bulunan göçmenler, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplanarak bekleyişe geçti.
Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen ve buradan Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı.
Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 bin civarındaki göçmen topluluk, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti.
Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, sınırda bulunan göçmenlere yeni grupların geldiği, göçmenlerin yaklaşık 2 bin 100 kişi civarında olduğu bildirildi.
Sabah saatlerinden itibaren göçmenlerin "durumun olumlu sonuçlanmasını umarak" kamptaki çadırları, uyku tulumlarını ve kalın giysilerini topladığı aktarılan açıklamada, "Öğleye doğru kendileri organize olan göçmenler, büyük bir grup halinde Bruzgi sınır kontrol noktasına hareket etmeye başladılar. Göçmenler, barışçıl niyetlerini ve her duruma hazır olduklarını vurguluyorlar." ifadesi kullanıldı.