Gökalp İçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İçer neden gözaltına alındı?

ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer gözaltına alındı. İçer'in İstanbul Maslak’taki rezidansında genç bir kadın avukatla birlikte uyuşturucu madde kullandığı, kadının kriz geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası İçer hakkındaki bilgiler gündem olurken sık sık "Gökalp İçer kimdir" sorusu gelmeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçer’in “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla şüpheli olarak soruşturulduğunu duyurdu.

Gökalp İçer kimdir?

Gökalp İçer, finansal teknoloji alanında attığı adımlarla adından söz ettiren bir girişimcidir. 1982 yılında İzmir'de doğan İçer, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başladı, ardından Kara Harp Okulu'nu tamamlayarak subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladı. Komando Temel Kursu’nu bitirdikten sonra, üç yıl boyunca İç Güvenlik ve sınır ötesi operasyon bölgelerinde 1. Komando Kol Komutanlığı görevinde bulundu. 2007 yılında aktif görevinden ayrılarak sivil kariyerine yöneldi.

2008 yılında finans sektörüne geçiş yapan İçer, Forex piyasalarında trader olarak başladığı yolculuğunda birçok finans kurumunda FX birimlerinde dealer, eğitmen ve ekip lideri gibi görevler üstlendi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği yüksek lisansını tamamladı; Yeditepe Üniversitesi’nde başladığı Finansal Ekonomi doktora programını ise yarıda bıraktı.

Mart 2016 – Ekim 2017 arasında Reel Kapital Menkul Değerler’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen İçer, Nisan 2018’de kendi girişimi olan ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurarak kripto para sektörüne adım attı.

ICRYPEX, bugün Türkiye merkezli bir kripto para borsası olarak faaliyet göstermekte olup, global vizyonuyla Londra, Toronto ve Dubai'de ofisler açmıştır. Ayrıca Brezilya ve Güney Afrika gibi stratejik pazarlarda genişleme çalışmalarını sürdürmektedir.

Gökalp İçer, askeri disiplinle şekillenen kariyerini, finansal teknoloji dünyasında yenilikçi ve dinamik bir liderliğe dönüştürerek sürdürüyor.